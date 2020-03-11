FDA и FTC пресекли продажу сомнительных средств против COVID-19

FDA и Федеральная торговая комиссия (FTC) направили письменные предупреждения семи компаниям, продающим незарегистрированную продукцию для лечения и профилактики COVID-19, указано на сайте регулятора. Продукция представляет значительный риск для здоровья пациентов и нарушает федеральный закон.

Ведомства озабочены наличием лжесредств на рынке, которые могут привести к позднему обращению потребителей за медицинской помощью. Ситуация может нанести серьезный вред и создать условия, угрожающие жизни.

FDA и FTC направили письменные предупреждения компаниям: Vital Silver («Вайтал Силвер»); Quinessence Aromatherapy Ltd. («Куинессенс Ароматерапи Эл-ти-ди»); Xephyr LLC («Ксифир Эл-Эл-Си»), ведущей деловые операции под наименованием N-Ergetics («Эн-Эргетикс»); GuruNanda, LLC («ГуруНанда, Эл-Эл-Си»); Vivify Holistic Clinic (Вайвайфай Холистик Клиник»); Herbal Amy LLC («Хербал Эми Эл-Эл-Си»); и The Jim Bakker Show («Зе Джим Беккер Шоу»).

В предупредительных письмах упомянута такая продукция, как чаи, эфирные масла, настойки и коллоидное серебро. Ранее FDA предупреждало, что коллоидное серебро не является безопасным или эффективным для лечения любого заболевания или состояния.

Компаниям предписано в течение 48 часов в ответном письме указать конкретные шаги, предпринятые для ликвидации нарушений. В отношении продавцов могут быть начаты правовые действия: наложение ареста или судебный запрет.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik