AlphaRM: В 2019 году в России работало 67,2 тысячи аптечных учреждений

По итогам 2019 года в России работает 67 200 аптечных учреждений, что на 2% превышает показатели 2018 года, посчитали аналитики AlphaRM.

Лидирующим федеральным округом по количеству аптечных учреждений стал Центральный. На его территории присутствует 19 287 аптек, что на 2% превышает показатели 2018 года.

Второе место занимает Приволжский ФО (13 711). Замыкает тройку лидеров Южный ФО (8 214). Прирост по количеству АУ составляет 7% к аналогичному периоду 2018 года.

Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах – 4,9 и 5,0 соответственно. В Приволжском ФО концентрация составляет 4,7.

Среди субъектов федерации по количеству аптек лидером является Москва (4 675). А нижнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ (21).

Лидирующей аптечной сетью по выходу в новые регионы стала сеть «Магнит»: по итогам 2019 года она присутствует в 59 регионах и включает 1013 аптечных точки. Лидером по присутствию по-прежнему остается АС «Ригла» – она расположилась в 63 регионах РФ.

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