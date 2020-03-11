Суд поддержал предписание аптеке сделать маркировку БАД легкочитаемой

«Аптеки Удмуртии» не смогли добиться отмены предписания, выданного Роспотребнадзором. Арбитражный суд счел законным требование регулятора к фармпредприятию обеспечить реализуемую продукцию легкочитаемой и доступной маркировкой.

В ходе проверки в аптеке в Сарапуле в октябре 2019 года сотрудники территориального органа Роспотребнадзора нашли БАД «Компливит Суперэнергия с женьшенем» и БАД «ВитаМишки Multi+йод+холин», на которых оказалось сложно прочитать дату изготовления. В одном случае она выдавлена на желто-оранжевом фоне, в другом – нанесена на упаковку не- контрастным цветом. Это является нарушением требования технического регламента «Пищевая продукция» в части ее маркировки. Продукция, не соответствующая техрегламенту, признается опасной и не подлежит реализации.

Аптечному предприятию выдали предписание: в срок до 25 декабря 2019 года обеспечить реализуемую продукцию легкочитаемой и доступной маркировкой и отчитаться об исполнении предписания.

Аптечная сеть, которая не может выполнить такое предписание по объективным причинам, обратилась в Арбитражный суд УР с просьбой признать нормативный акт незаконным. 6 марта суд счел действия сотрудников территориального органа Роспотребнадзора законными, а предписание — действительным.

Как сообщили «ФВ» в аптечной сети, они будут обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik