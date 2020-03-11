Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов для выявления коронавируса

Росздравнадзор 6 марта зарегистрировал набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19), методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», сообщается на сайте ведомства.

Разработчик теста – ФГБУ «ЦСП» Минздрава России. Предполагается, что диагностика патогена займет всего 15—20 минут.

Как сообщает Роспотребнадзор, в России на 10 марта нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. Выписан с выздоровлением 1291 человек.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, разработанными ГНЦ «Вектор», определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 10 марта проведено 66 282 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Елена Сидорова

pharmvestnik