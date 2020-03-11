ФАС признала нарушением рекламу Арбидола в качестве средства от коронавируса

Комиссия ФАС России 10 марта 2020 года признала рекламу противовирусного препарата Арбидола (умифеновир) в качестве средства, эффективного против инфекции COVID-2019, нарушающей требования закона «О рекламе». Производителю Арбидола – компании «Отисифарм» – грозит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа.

В январе 2020 года в эфире ряда радиостанций транслировалась реклама, из которой следовало, что Арбидол эффективен против инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-2019. Но на момент выхода рекламы такой информации в инструкции по применению препарата не было, объяснил решение комиссии ФАС замруководителя службы Андрей Кашеваров. Как сообщили в НМЭЦСП, расширение показаний к применению Арбидола никто не инициировал.

ФАС выдала компании «Отисифарм» предписание о прекращении нарушения, материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, «Отисифарм» грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Арбидол не упоминается и во временных рекомендациях Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-2019, содержавших указания на рибавирин, лопинавир+ритонавир и интерферон бета-1b.

При этом умифеновир (в китайской версии – abidol) как один из тестируемых препаратов появился в шестой версии предварительного плана диагностики и лечения COVID-2019 Национальной комиссии здравоохранения Китая.

«Отисифарм» в 2013 году выделен в отдельную компанию как безрецептурное подразделение «Фармстандарта», принадлежащего Виктору Харитонину. Среди наиболее известных препаратов компании – Арбидол, Пенталгин, Некст, Афобазол, Тауфон, Компливит. Выручка «Отисифарма» в 2018 году составила 28,1 млрд рублей, чистая прибыль – 7,8 млрд рублей.