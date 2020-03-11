Исследование Bristol-Myers Squibb терапии множественной миеломы не достигло цели

Компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) объявила о провальных результатах клинического исследования (КИ) III фазы по комбинации препаратов Empliciti/Revlimid при множественной миеломе (ММ), сообщает Endpoints.

BMS разработала Empliciti в партнерстве с компанией AbbVie («ЭббВи»). Revlimid – препарат компании Celgene («Селджин»).

Комбинация препаратов в качестве терапии первой линии не смогла замедлить прогрессирование опухоли у пациентов с ММ по сравнению с Revlimid в качестве монотерапии.

Комбинации препаратов BMS и Celgene использовались задолго до слияния компаний в 2019 году. После первого одобрения Empliciti в 2015 году его использовали в комбинации с Revlimid и дексаметазоном у пациентов с ММ, уже получивших 1-3 курса терапии. В августе 2019 года Empliciti был одобрен в комбинации с Pomalyst, еще одним препаратом Celgene, для лечения рецидивирующей или рефрактерной ММ.

Однако BMS не удалось получить одобрения Empliciti в терапии первой линии, что существенно увеличило бы рынок этого препарата.

В КИ III фазы, результаты которого оказались неудачными для BMS, участвовали около 750 субъектов с ММ.

В BMS сообщили только о том, что не удалось достичь первичной конечной точки : увеличения выживаемости без прогрессирования. Нежелательные явления в ходе указанного КИ III фазы коррелировали с таковыми в предыдущих КИ. Данные о вторичных конечных точках еще не были раскрыты.

Теперь BMS обратит свое внимание на два альтернативных подхода в лечении ММ. В компании будут изучать комбинацию Empliciti с собственным ингибитором PD-1 Opdivo.

Кроме того, в результате приобретения Celgene в портфеле BMS оказался препарат клеточной терапии ide-cel. Этот препарат, разработанный совместно с компанией Bluebird («Блубёрд»), может стать первым средством на основе технологии CAR-T для лечения ММ. В декабре 2019 года BMS и Bluebird раскрыли данные исследования, согласно которым из 128 пациентов с рецидивирующей или рефрактерной ММ 73% ответили на лечение. Немногим менее чем у трети субъектов исследования был получен полный ответ. Медиана ответа на лечение составила 11,3 мес.

Татьяна Кублицкая

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