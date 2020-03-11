В Челябинской области таможенники пресекли вывоз партии медицинских перчаток

Сотрудники Уральского таможенного управления совместно с Погранслужбой ФСБ пресекли вывоз из Магнитогорска в Казахстан восьми коробок с медицинскими перчатками. Нарушителю грозит конфискация медизделий и административный штраф. Сотрудники Уральского таможенного управления совместно с Погранслужбой ФСБ пресекли вывоз из Магнитогорска в Казахстан восьми коробок с медицинскими перчатками. Нарушителю грозит конфискация медизделий и административный штраф.

Коробки с одноразовыми хирургическими перчатками из латекса были изъяты в пункте пропуска через государственную границу «Варна» в Челябинской области. В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз или вывоз товаров с таможенной территории России или ЕАЭС). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере 1–2,5 тысячи рублей для граждан и 50–300 тысяч рублей для юридических лиц.

Запрет на вывоз из cтраны ряда медизделий, включая различные маски и фильтры для них, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, бинты, вату, марлю, медицинские и хирургические перчатки, халаты, дезинфицирующие средства, защитные очки и прочные бахилы, вступил в силу 10 марта 2020 года. Эмбарго сохранится как минимум до 1 июня 2020 года.

Запрет был введен на фоне роста экспорта медизделий в страны – очаги распространения коронавируса COVID-2019. Так, за первые два месяца 2020 года Дальневосточное таможенное управление оформило вывоз в сопредельные страны 69 тонн медицинских масок, бахил, марли, медицинских перчаток и дезинфицирующих средств общей стоимостью $2,3 млн, что в 13 раз превысило показатели 2019 года.

По состоянию на 6 марта 2020 года заболевание в мире зарегистрировано у 113,5 тысячи человек, выздоровели 62,5 тысячи человек. Зафиксировано около 4 тысяч случаев с летальным исходом. Подробнее – в мониторинге Vademecum.