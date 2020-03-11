ЦБ предлагает банкам особые условия при кредитовании производителей лекарств и медтехники

Банк России (ЦБ) планирует временно разрешить банкам, кредитующим производителей лекарств и медизделий в национальной валюте, снизить коэффициент риска до 70%. Кроме того, для этих категорий заемщиков до нуля будут снижены надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам. Предлагаемые ЦБ меры продиктованы распространением коронавирусной инфекции и «его влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях». Особый режим кредитования будет действовать до 30 сентября 2020 года. Банк России (ЦБ) планирует временно разрешить банкам, кредитующим производителей лекарств и медизделий в национальной валюте, снизить коэффициент риска до 70%. Кроме того, для этих категорий заемщиков до нуля будут снижены надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам. Предлагаемые ЦБ меры продиктованы распространением коронавирусной инфекции и «его влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях». Особый режим кредитования будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Сейчас банки обязаны при кредитовании юрлиц в рублях учитывать 100-процентный коэффициент риска, в валюте – 130-процентный. Помимо компаний фармотрасли, ЦБ предлагает поддержать предприятия, действующие в сфере туризма и транспорта.

В том же информационном письме ЦБ, реагируя на изменившуюся внешнюю конъюнктуру, обещает принять дополнительные регуляторные меры по поддержанию устойчивости финансового рынка. В последние годы российская финансовая система «существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть», – говорится в релизе ЦБ.

По данным на 10 марта, число заразившихся COVID-2019 в мире превысило 113,6 тысячи человек. Зафиксировано более 4 тысяч случаев со смертельным исходом.