Мнение: ограничивать цену на лекарства только для аптек – это неправильно

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов в ходе выступления в пресс-центре НСН высказался против попыток ограничения цен в аптеках.

«Безусловно, ограничивать цену для аптек как конечной цепочки реализации медицинских препаратов – это неправильно . Необходимо ограничивать и для дистрибьюторов, и для производителей. Потому что всегда найдутся мародёры, которые захотят на беде, на чрезвычайной ситуации нажиться и поднять цены. Тогда получится, что аптеки должны будут работать в убыток, и они просто обанкротятся и закроются, и мы нанесём отрасли непоправимый ущерб», — считает он.

Леонов также раскритиковал некоторые поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесённые 2 марта в Госдуму и предназначенные для борьбы с необоснованным завышением цен в аптеках. В частности, предлагается ограничить число точек, которые может иметь аптечная сеть. Открывать новые филиалы будет запрещено, если аптечная сеть продает больше 20% всех лекарств в населённом пункте.

«Что касается и регулирования аптечной сети. Например, о пределе в 5% по бонусам (по сути, бэк-маржа) и о том, что одна аптечная сеть должна занимать не более 20% рынка. Аптечная сеть нигде столько не занимает: конкуренция везде очень высокая, и крупных аптечных сетей нет. Наоборот, не хватает аптечных сетей в мелких муниципалитетах. Туда не идут коммерческие сети, потому что недостаточный оборот, большие расходы на логистику, лицензирование. А если им ещё обрезать бэк-маржу, то нерентабельно будет работать. Мы можем получить препараты тех лекарств, которые будут невыгодны для аптек, а это чаще всего , препараты отечественного производства. И, чтобы выжить, аптеки просто начнут повышать цены на препараты, что отразится на кошельке граждан. Достаточно громкие были сделаны политические заголовки по этим законопроектам, но по факту внутри не предлагают те меры, которые помогут нам избежать наценки», — заявил сенатор, выступая в пресс-центре НСН.

Ранее руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев предупредил о возможном исчезновении некоторых препаратов в случае заморозки цен на лекарства в аптеках.

gmpnews