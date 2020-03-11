FDA одобрен первый препарат для лечения интерстициальных заболеваний легких

Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) 9 марта одобрила лекарственный препарат Ofev® (nintedanib, нинтеданиб) в виде пероральных капсул для лечения пациентов с хроническими фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких с прогрессирующим фенотипом. Это первое одобренное FDA лечение этой группы фиброзных заболеваний легких. Разрешение на препарат предоставлено компании Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.

Ofev® представляет собой многоцелевой ингибитор тирозинкиназы, который ингибирует ключевые пути, вовлеченные в фиброз легких при интерстициальных заболеваниях легких.

Интерстициальные заболевания легких включают в себя более 200 расстройств, которые классифицируются как редкие заболевания, которые могут привести к легочному фиброзу – необратимому рубцеванию легочной ткани, которое негативно влияет на функцию легких. Хроническое фиброзное интерстициальное заболевание легких, при котором фиброз легких продолжает ухудшаться, по оценкам специалистов, встречается у 18-32 процентов пациентов с интерстициальными заболеваниями легких.

«FDA продолжает поощрять разработку методов лечения для пациентов с ограниченными или отсутствующими вариантами лечения, – сказал Бану Карими-Шах (Banu Karimi-Shah), исполняющий обязанности заместителя директора Отдела легочной, аллергической и ревматологической продукции Центра исследований и оценки лекарственных средств FDA. – Сегодняшнее одобрение поможет удовлетворить потребность в лечении пациентов с этими опасными для жизни заболеваниями легких, для которых до сих пор не было утвержденного варианта лечения».

В октябре 2019 года препарату был присвоен статус «прорывной терапии».

gmpnews