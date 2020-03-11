Натуральные объёмы поставок импортных кормовых добавок в РФ сокращаются второй год подряд

Суммарный объём импорта вет. ЛП в Россию по итогам 2019 г. достиг внушительной величины 38 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Динамика отгрузок относительно 2018 г. составила 39,7%, если проводить расчёты в рублях. Денежные объёмы поставок кормовых добавок по итогам года не повышались, более того, мы зафиксировали сокращение объёмов импорта на 5,3%. Суммарный объём ввоза кормовых добавок в Россию составил 36,4 млрд руб. Отметим, что сокращение объёмов импорта по данной категории товаров происходило впервые с 2010 г. Категория же вет. АФИ продолжает обновлять рекорды, в 2019 г. их ввезли на сумму 3,2 млрд руб., на 66% больше, чем годом ранее, приводит данные аналитическая компания RNC Pharma®.

Нужно сказать, что активность импорта вет. ЛП и вет. АФИ в известном смысле носила искусственный характер. В 2019 г. поставщики ожидали изменение процедур доступа вет. препаратов на рынок и делали соответствующие складские запасы, чтобы иметь возможность пережить без перебоев переходный период. Похожие тенденции происходили на фармацевтическом рынке в отношении ЛП для медицинского применения, но там производители готовились к старту системы маркировки с 1 января 2020 г., которая к тому же была в итоге перенесена на 1 июля 2020 г.

Динамика в отношении натуральных объёмов импорта по всем товарным категориям ветеринарной продукции повторяла рублёвую, хотя и несколько отличалась от неё в абсолютных цифрах. На протяжении 2019 г. в Россию было ввезено 39,8 млн упак. вет. ЛП (+41,3% к 2018 г.), 11 млн упак. кормовых добавок (-1%) и 1,4 тыс. тонн вет. АФИ (+70,2%). Примечательно, что натуральные объёмы поставок кормовых добавок корректируются в сторону уменьшения второй год подряд.

В отношении крупнейших производителей (топ-15) по группе вет. ЛП абсолютным лидером с точки зрения рублёвой динамики 2019/2018 гг. стал «Зоэтис». За год отгрузки продукции компании выросли в 2,6 раза. Основной вклад в динамику внёс противозудный препарат Апоквел, его поставки в Россию относительно результатов 2018 г. выросли в 5,3 раза. Впрочем, это был далеко не самый внушительный показатель, отгрузки препарата Импровак за год выросли в 110 раз.

В группе кормовых добавок отметим результат японской «Сумитомо», результат при котором поставки продукции компании выросли за год в 9,6 раза резко контрастировал, как с общей отрицательной динамикой по товарной категории, так и с тем фактом, что 8 из 15 корпораций лидеров продемонстрировали за год сокращение объёмов импорта. В прошлом году компания поставляла в Россию только одно наименование – DL-метионин.

Что касается поставщиков ветеринарных АФИ по рублёвой динамике отгрузок лидировал «Шэнли Биоинжиниринг» из китайской провинции Шаньдун, за год компания нарастила поставки в 9,2 раз. Второй результат продемонстрировал «Горос21.ру», отгрузки выросли в 8,7 раза. В прошлом году компания поставляла в Россию 6 наименований АФИ, 4 из них в 2018 г. в нашу страну не импортировались.

gmpnews