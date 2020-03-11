В Узбекистане оценили последствия для фармотрасли от возможного вступления в ЕАЭС

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана провел исследование и дал предварительную оценку вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Главный научный сотрудник ЦЭИР Бахтишод Хамидов подготовил специально для издания kun.uz обзор по фармацевтической отрасли Узбекистана в условиях ЕАЭС.

Текущая ситуация

Согласно приведенным данным, в настоящее время в стране действуют 191 фармацевтическая компания, производящая более чем 2500 наименований фармацевтической продукции. Производство фармацевтической отрасли в 2018 г. составило:

лекарственные средства — 179 млн долл., из них было экспортировано на сумму 6,4 млн долл. Учитывая тот факт, что предприятия используют 40-60% своих мощностей, имеется высокий потенциал наращивания экспорта лекарственных средств;

медицинские изделия (вата медицинская, марля и др.) — 17,2 млн долл. и экспортировано на сумму 6,6 млн долл., из которых 5,4 млн долл. приходились на долю стран ЕАЭС. Предприятия отрасли загружены на 77-80% своих мощностей;

сырье для производства фармацевтических продуктов в основном импортируется из третьих стран (Индии и Китая).

Экспортировано продукции отрасли на сумму 20,3 млн долл.

Объем внутреннего рынка фармацевтической продукции в 2018 году составил 950 млн долл., 21% из которых приходятся на отечественных производителей. Объем импорта составляет 775 млн долл. На долю стран ЕАЭС приходятся 98 млн долл. или 13%, (в частности, из России импортируется на сумму 81 млн долл.) всего импорта фармацевтической продукции.

В настоящее время на фармацевтическом рынке Узбекистана в обращении находится около 9000 наименований лекарственных препаратов, 1684 наименований медицинских изделий и 1529 наименований медицинской техники.

Рост внутреннего производства фармацевтической отрасли в последние годы находится в среднем на уровне 20%, в то время как импорт растет примерно на 5-8%.

Изменения регулирования при вступлении в ЕАЭС

В настоящее время, по большинству фармацевтических продуктов, которые импортируются в Узбекистан, тарифы не применяются. В отношении медицинских изделий, таких как медицинская вата и марля, взымался тариф по ставке 30% с 1 января 2020 года (до этого – 10%).

Вместе с тем, при вступлении в ЕАЭС могут произойти следующие изменения в регулировании:

а) Применение таможенных пошлин по отношению к третьим странам не входящим в ЕАЭС на уровне примерно 5%.

б) С 2026 года в ЕАЭС образуется единый рынок фармацевтической продукции, на котором будет применяться обязательная сертификация по стандарту GMP, согласно которой:

иностранный производитель должен оформить документы в виде единого технического документа;

мастер-файл препарата должен содержать результаты клинических испытаний, проведенных в государствах-членах Международного координационного совета до 1 января 2016 года. После назначенной даты, по крайней мере, одно клиническое испытание должно полностью или частично проводиться в рамках ЕАЭС.

в) Льготы для отечественных производителей будут пересмотрены.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время для развития фармацевтической промышленности в Узбекистане предусмотрены следующие льготы для местных производителей:

лекарственные средства, сырье и вспомогательные материалы, изделия медицинского назначения и медицинская техника освобождены от налога на добавленную стоимость;

налог на добавленную стоимость применяется при импорте лекарственных средств и изделий медицинского назначения, имеющих аналоги в местном производстве;

не применяются импортные таможенные пошлины на технологическое и лабораторное оборудование, комплектующие и запасные части для фармацевтической продукции, «чистые помещения» для фармацевтических производств, сэндвич-панели и системы вентиляции, сырье и материалы, используемые при производстве лекарств, изделия медицинского назначения и упаковочные материалы.

Ожидаемые последствия для отрасли

В результате отмены льгот для отечественных производителей ожидается рост цен на фармпродукцию, однако, если добиться переходного периода, то можно будет воспользоваться получением отсрочки отмены льгот и местные производители смогут сократить издержки на 10-15% в течение предстоящих 10 лет.

Экспорт лекарственных средств не велик по объему и его большая часть (более 90%) приходится на долю третьих стран. С этой точки зрения вступление в ЕАЭС не приведет к существенным изменениям в экспорте.

Однако если учесть тот факт, что только 10 из 191 компании имеют сертификат GMP, местные производители не имеют возможности продавать свою продукцию в странах ЕАЭС, так как по условиям ЕАЭС к 2026 году все фармпредприятия должны иметь сертификат GMP.

Вместе с тем, рынок экспорта медицинских изделий почти полностью приходится на страны ЕАЭС. К тому же основную часть экспортной продукции в ЕАЭС составляют медицинская вата и марля. Большая часть экспортируется в Казахстан (более 90%). Сравнительный анализ цен показывает, что цены на рынках Казахстана и России намного выше, чем в Узбекистане (1,3-1,5 раз). В этом отношении присоединение к ЕАЭС не окажет существенного влияния на национальный экспорт медицинских изделий в среднесрочной перспективе.

gmpnews