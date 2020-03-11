Advanz Pharma приобретает у UCB права на ряд продуктов алпростадила за $84 млн

Британская компания ADVANZ PHARMA объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении прав у бельгийской UCB S.A. на портфель продуктов алпростадила (alprostadil) в 10 странах Европейского Союза, а также в Великобритании, России, Украине и Бразилии.

Цена сделки составляет 84 млн долларов (примерно 75 млн евро), оплату планируется провести наличными. Компания ожидает, что сделка будет завершена к 1 апреля 2020 года.

Ассортимент продукции алпростадила включает в себя инъекции простагландина Е1 для лечения эректильной дисфункции и для лечения окклюзии периферических артерий.

Алпростадил продается под торговыми марками Prostavasin®, Viridal®, Vasaprostan® и Edex®.

«Мы считаем, что эти лекарственные средства стратегически соответствуют нашей глобальной коммерческой инфраструктуре и согласуются с направлением компании по приобретению продуктов», – сказал Грэм Дункан (Graeme Duncan), генеральный директор ADVANZ PHARMA.

Совокупный объем продаж всех брендов алпростадила в 2019 году составил около 33,3 млн долларов на тех территориях, где ADVANZ PHARMA теперь будет обладать правами.

gmpnews