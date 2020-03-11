FAVEA объявляет о назначении Евгения Клюсова на должность директора ООО «ФАВЕА-Центр»

На этой должности Евгений сменил Татьяну Новикову, которая возглавляла фирму с момента ее создания в середине 2018 года.

Евгений имеет опыт более 10 лет в коммерческой фармацевтической отрасли и фармацевтическом инжиниринге. Он получил профильное высшее фармацевтическое образование по специальности «провизор-технолог» (технология производства лекарственных форм). Евгений Клюсов присоединился к команде FAVEA в 2012 году, обладая личным производственным опытом в области обеспечения качества на одном из ведущих фармацевтических предприятий России.

С 2012 года Евгений возглавлял представительство FAVEA в Сибирском федеральном округе, с 2015 года занимался административным управлением офисами FAVEA, размещенными на территории Российской Федерации, с 2016 года стратегическим развитием компании в должности коммерческого директора.

Председатель совета директоров FAVEA Максим Хамет, комментируя назначение Евгения Клюсова на должность директора ООО «ФАВЕА-Центр», сообщил следующее:

«В 2012 году я прилетел в город Томск, чтобы провести собеседование с Евгением, как кандидатом на должность регионального представителя. После первой встречи было очевидно, что Евгений обладает уникальным сочетанием профессиональных, управленческих и личностных качеств. Последующая совместная работа лишь подтвердила мои предположения. Природная доброжелательность, позитивное отношение к окружающему миру и интеллигентность Евгения Клюсова дополняются огромным трудолюбием, обязательностью, надежностью и невероятной нацеленностью на достижение поставленной цели. Какой бы сложной не казалась задача, Евгений никогда не сдается и не подводит, чем заслужил уважение и авторитет у своих коллег. На протяжении профессиональной деятельности Евгений находится в постоянной коммуникации с российскими и зарубежными фирмами-производителями субстанций и лекарственных средств, а также службами контроля и обеспечения качества Заказчика. Понимание амбициозных задач, стоящих перед Заказчиком, позволило Евгению и возглавляемым им рабочим группам, спроектировать и реализовать ряд сложнейших проектов производства медицинских иммунобиологических, противоопухолевых, противовирусных препаратов».

ООО «ФАВЕА-Центр» является специализированным подразделением группы компаний FAVEA, занимающимся вопросами фармацевтического качества и обучением сотрудников фармацевтических предприятий.

Фирма проводит семинары по широкому кругу тем, связанных с внедрением надлежащих производственных практик, выполняет аудиты производственных площадок, консультации по вопросам фармацевтического качества, квалификацию проектной документации (DQ), осуществляет сопровождение трансфера технологий, выполняет анализ рисков (RA). Основу коллектива составляют специалисты чешского подразделения FAVEA со значительным опытом работы на производствах ведущих европейских фармацевтических корпораций, таких как TEVA, IWAX, Zentiva, Pliva-Lachema, Lonza и Baxter. Сотрудники ООО «ФАВЕА-Центр» являются авторами примерно 350 учебных модулей по более чем 30 темам обучения.

ООО «ФАВЕА-Центр» аккредитовано ведущими банками России и крупнейшими международными аудиторскими компаниями, как специализированная экспертная технологическая организация фармацевтической отрасли, осуществляющая независимые оценки фармацевтических активов.

gmpnews