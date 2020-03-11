FDA одобрен препарат Isturisa (osilodrostat) для лечения болезни Кушинга

Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) 6 марта одобрила пероральный препарат Isturisa (osilodrostat, осилодростат) для лечения взрослых пациентов с болезнью Кушинга, которые либо не могут перенести операцию на гипофизе, либо перенесли, но заболевание осталось. Isturisa получила статус орфанного препарата, разрешение на маркетинг предоставлено компании Novartis.

Болезнь Кушинга — это редкое нейроэндокринное заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона кортизола. Isturisa является первым одобренным FDA лекарственным средством, которое действует путем ингибирования 11-бета-гидроксилазы, фермента, ответственного за заключительный этап биосинтеза кортизола в надпочечниках.

Безопасность и эффективность Isturisa была оценена в исследовании 137 взрослых пациентов (примерно три четверти были женщины) со средним возрастом 41 год. Большинство из этих пациентов либо перенесли операцию на гипофизе, но так и не избавились от болезни Кушинга, либо не были кандидатами на хирургическое вмешательство.

gmpnews