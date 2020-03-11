MHRA изъяло около 3,5 млн незарегистрированных таблеток от эректильной дисфункции

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) обнародовало данные, согласно которым в 2019 году в Великобритании было изъято около 3,5 млн незарегистрированных таблеток для улучшения потенции на сумму более 10 млн фунтов стерлингов (более 13 млн долларов).

В рамках следующего этапа своей кампании #FakeMeds, регулирующий орган Великобритании предупреждает пациентов о некачественных и фальсифицированных препаратах, уделяя особое внимание поддельным лекарствам для лечения эректильной дисфункции, продаваемым в Интернете.

MHRA также предупреждает, что поддельные лекарства могут не содержать никаких активных ингредиентов или, что еще хуже, могут содержать токсичные ингредиенты, которые приводят к негативным последствиям для организма.

Правоохранительное подразделение MHRA сотрудничала с пограничными службами Великобритании, чтобы конфисковать миллионы неразрешенных препаратов еще на границе. Агентство заявляет, что с момента запуска кампании #FakeMeds в 2016 году оно продолжает уменьшать доступность поддельных лекарств, закрывая нелегально действующие сайты по продаже незарегистрированных продуктов по низким ценам.

По словам MHRA, более половины всех лекарств и медицинских устройств, приобретаемых через Интернет, являются поддельными или контрафактными, что подчеркивает необходимость правоприменительной деятельности и информирования общественности для защиты и улучшения общественного здоровья в Великобритании.

На этом новом этапе #FakeMeds агентство использует кампанию, чтобы побудить пациентов, которые покупают лекарства в Интернете, убедиться, что они покупают из безопасных и законных источников и в случае подозрений на фальсифицированный препарат, сообщать об этом.

gmpnews