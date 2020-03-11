EMA создаст рабочий комитет по мониторингу потенциального дефицита лекарственных средств

В Евросоюзе пока не наблюдается дефицита лекарственных средств и проблем с поставками активных фармингредиентов (АФИ) в результате распространения коронавируса, сообщает RAPS со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). При этом в EMA не исключают, что в будущем ситуация может измениться.

Для борьбы с потенциальным дефицитом EMA создаст рабочий комитет, в состав которого войдут представители агентства, главы национальных регуляторных органов и председатели координационных групп по процедуре взаимного признания и децентрализованной процедуре регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарии (CMDh и CMDv).

Вспышка коронавируса вызвала обеспокоенность у фармпроизводителей из-за срыва поставок из Китая и других стран.

Большинство АФИ производится в Китае, где многие предприятия прекратили работу. Кроме того, Индия запретила экспорт 26 наименований АФИ и готовых лекарственных форм.

Месяц назад FDA объявило о дефиците одного препарата из-за коронавируса. Название препарата не упоминалось.

Илья Дугин

pharmvestnik