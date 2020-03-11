Haden SA полностью выбыла из состава акционеров Bosnalijek

Люксембургская Haden SA («Хаден ЭсА»), ранее державшая крупнейший пакет акций боснийского фармацевтического производителя Bosnalijek («Босналек»), полностью выбыла из состава акционеров компании, сообщили «ФВ» в компании.

Пакет акций в 25,95% был продан в два этапа, первый из которых состоялся в декабре 2019 года. Вторая сделка, в ходе которой были реализованы оставшиеся 15,95% акций боснийского производителя лекарств, состоялась на фондовой бирже Сараево (SASE). Согласно опубликованным SASE данным, это произошло в начале февраля 2020 года.

Сумма второй сделки составила 18,8 млн боснийских марок (10,6 млн долл. / 9,6 млн евро).

Таким образом, мажоритарным держателем акций Bosnalijek, по данным SASE, стал KBC Euro Credit Capital с 23,67%, далее следуют Sberbank BH d.d. Sarajevo с 16,57% и Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina с 11,34% акций.

pharmvestnik