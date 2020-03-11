Депутаты предложили отсрочить призыв для медиков и фармацевтов

Воронежские депутаты внесли 10 марта в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право отсрочки от призыва в армию гражданам мужского пола, получившим медицинское или фармацевтическое образование.

Сделать это предлагается исключительно на период прохождения первичной аккредитации специалиста, т.е. до 1 октября. Соответствующие поправки депутаты предлагают внести в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Проект размещен на сайте sozd.duma.gov.ru

Как правило, период освоения указанных образовательных программ заканчивается не ранее 1 июля, а период прохождения первичной аккредитации — до конца июля. С 1 апреля по 15 июля осуществляется призыв на военную службу. На практике сложилась ситуация, при которой выпускники в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, не успевают до 15 июля пройти первичную аккредитацию, т.к. подлежат призыву.

По мнению авторов законопроекта, отсрочка позволит выпускникам своевременно получить свидетельство об аккредитации специалиста и, как следствие, право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, в том числе и в период прохождения военной службы.

Право на такую отсрочку будет предоставляться гражданину только один раз.

Елена Сидорова

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