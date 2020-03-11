Коронавирус пока не затронул бизнес глобальных компаний

Биофармацевтические компании внимательно следят за ситуацией с поставками активных фармсубстанций (АФИ) из Китая в связи с распространением коронавируса, пишет FiercePharma.

Многие из них оптимистично смотрят в будущее, хотя не обходится и без некоторых опасений.

На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии в шведской контрактной производственной компании Recipharm («Ресифарм») отметили, что компания работает в стране без изменений, поставки АФИ и отгрузка готовой продукции происходят своевременно. Между тем в Recipharm не исключают, что ситуация может измениться.

В США компания Vertex Pharmaceuticals («Вертекс Фармасьютикалз») заверила пациентов и врачей, что ее препараты для лечения муковисцидоза Symdeko, Orkambi, Kalydeco и Trikafta будут доступны.

Крупнейшая канадская фармкомпания Apotex («Апотекс») также заявила о том, что риск влияния коронавируса на ее бизнес в кратко- и среднесрочной перспективе невелик. Компания производит АФИ и готовые лекарственные формы. По словам представителя Apotex, компания принимает все возможные меры для минимизации последствий влияния коронавируса на бизнес.

В Eli Lilly («Эли Лилли») также подтвердили, что производство лекарственных препаратов, в т.ч. инсулинов, продолжается бесперебойно.

О возобновлении производства на ряде предприятий в КНР заявила и китайская контрактная производственная компания WuXi Biologics («Уси Байолоджикс»).

FDA объявило о получении информации от одного фармпроизводителя о дефиците лекарств в связи с распространением коронавируса. Название компании не разглашается. Как отметили в FDA, повода для беспокойства нет, поскольку имеются альтернативные средства.

Между тем Индия запретила экспорт 26 наименований АФИ и готовых лекарственных форм в целях обеспечения запасов лекарств в стране. Власти отметили, что запрет носит временный характер.

Илья Дугин

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