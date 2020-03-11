Маттиас Вернике назначен генеральным директором ООО «Мерк» в России

Компания Merck сообщила о назначении Маттиаса Вернике генеральным директором ООО «Мерк» в России. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие всего бизнеса Merck в России и странах СНГ.

Г-н Вернике также продолжит операционное управление фармацевтическим бизнесом Merck в России и странах СНГ. Подразделение «Лайф сайнс» останется под операционным управлением Хайнца Шмидта, а подразделение «Высокотехнологичные материалы» – под управлением Елены Бессоновой.

Маттиас Вернике выпускник Оксфордского университета, имеет степень доктора экономических наук. Ранее он руководил бизнесом компании Merck в Австрии, отвечал за ценообразование компании в Европе и Канаде. До работы в компании Merck занимал руководящие должности в консалтинговой компании McKinsey & Co.

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