Bora Pharmaceuticals купит завод GlaxoSmithKline в Канаде

Недавно созданное совместное предприятие по производству безрецептурных препаратов GSK и Pfizer («Пфайзер») намерено продать активов на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, чтобы выручить дополнительные оборотные средства. Решено продать завод в Канаде. Купить его согласился контрактный разработчик и производитель фармпрепаратов (CDMO) Bora Pharmaceuticals из Тайваня.

Закрытие сделки ожидается к концу 2020 года. Четыреста сотрудников завода в Канаде получат рабочие места в Bora Pharmaceuticals. Сотрудники коммерческих служб GSK, работающие на территории предприятия в Канаде, будут переведены на другие площадки GSK.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Известно, что Bora будет производить для GSK более 50 препаратов, которые сейчас выпускает завод в Канаде. Эти обязательства будут действовать в течение, как минимум, пяти лет.

В результате этого приобретения численность персонала CDMO почти удвоится. Сейчас на двух производственных площадках в Тайване работают 470 человек. В 2019 году Bora открыла офис в штате Делавэр (США). Покупка завода у GSK укрепит ее позиции в Северной Америке.

Татьяна Кублицкая

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