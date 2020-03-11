Экс-совладельцы 36,6 купили 15 аптек сети «Флория»

15 точек аптечной сети «Флория» в Москве и Московской области проданы ООО «Аптека Экономия 1». Об этом сказали «ФВ» аналитики AlphaRM. «Аптека Экономия 1» контролируют экс-совладельцы «36,6» Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили.

Сеть «Флория» на 1 марта 2020 года включала в себя 165 точек (29 — в Москве и Московской области). Слухи о продаже Московского филиала сети «Флория», которая принадлежит Игорю Страмилову, на аптечном рынке циркулировали давно. На запрос «ФВ» Игорь Страмилов не ответил.

Главным претендентом на покупку называли генерального директора УК «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого. В конце февраля 15 точек «Флории» в Подольске, Люберцах и Истринском районе купила их «Аптека Экономия 1», зафиксировали в AlphaRM.

По данным СПАРК, головной компанией «Аптека Экономия 1» является ООО «ОРГАНИК-ФАРМАСИ», совладельцами которой в равных долях значатся Саганелидзе и Кинцурашвили.

Они же контролируют ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК) — держателя лицензий на точки брендов A.v.e Luxury и 120/80. По данным AlphaRM, у МРФК 59 аптек, включая приобретенные точки «Флории» (данные на 9 марта 2020 года).

На запрос «ФВ» Иван Саганелидзе не ответил.

Оксана Баранова

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