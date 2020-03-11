Росздравнадзор разработал контрольные вопросы для лицензионного контроля фармдеятельности

Росздравнадзор выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru приказ, которым утверждаются формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого ведомством и его территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении лицензионного контроля фармдеятельности.

В частности, вопросы касаются соответствия помещений и оборудования установленным требованиям, образования сотрудников и руководителей и повышения квалификации.

Ответы на эти вопросы свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, являющихся наиболее значимыми с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, указано в пояснительной записке.

Елена Сидорова

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