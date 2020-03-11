ФАС России признала незаконной рекламу «Арбидола»

Утверждения в рекламе об эффективности препарата против нового коронавируса выходит за пределы инструкции по его применению, считает заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров. ФАС выдала компании «Отисифарм», производителю «Арбидола», предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, а материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела с целью назначения штрафа.

Пока не найдены препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, говорилось в определении ФАС о возбуждении дела.

«Как следует из информации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, в настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата «Арбидол» для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV», — говорится в определении антимонопольного ведомства.

Штраф за нарушение закона о рекламе составляет от 200 до 500 тыс. руб., следует из КоАП. «ФВ» отправил в «Отисифарм» запрос о дальнейших действиях компании.

На следующий день после публикации решения ФАС, компания «Отисифарм» прокомментировала ситуацию. «ФАС признал рекламу «Арбидола» выходящей за рамки инструкции, однако снял обвинения в недостоверности», — отметил представитель компании.

В конце января компания «Отисифарм» запустила рекламную кампанию на радиоcтанциях «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM» и «На семи холмах». «Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — говорилось в ролике.

С 20 по 26 января продажи «Арбидола» резко выросли (+39% в рублях, +42% в упаковках), подсчитали в AlphaRM.

Руслан Мавлиханов

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