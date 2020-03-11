Regeneron и Sanofi начнут исследование сарилумаба для лечения COVID-19

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals («Регенерон Фармасьютикалз») и французская Sanofi («Санофи») начнут исследования своего препарата сарилумаб для лечения COVID-19, сообщает MarketWatch.
Препарат одобрен FDA в 2017 году для лечения ревматоидного артрита.
Сарилумаб — человеческое моноклональное антитело (подтип IgG1) к рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6).
Как отметил медицинский директор Regeneron Джордж Янкопулос, результаты исследования станут известны через несколько недель или месяцев.
В начале марта 2020 года китайский регулятор одобрил аналогичный препарат тоцилизумаб для лечения осложнений COVID-19.
Тоцилизумаб предназначен для лечения пациентов с синдромом избыточного высвобождения цитокинов, или цитокиновым штормом, который является причиной полиорганной недостаточности у отдельных пациентов с COVID-19.
Илья Дугин
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