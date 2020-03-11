Vademecum Pharm Day переносится на 24 сентября

Главное отраслевое событие года Vademecum Pharm Day, который должен был пройти 15 апреля 2020 года в столице Азербайджана Баку, состоится 24 сентября. Причины переноса даты проведения конгресса – колебание валютных курсов и распространение коронавирусной инфекции. Главное отраслевое событие года Vademecum Pharm Day, который должен был пройти 15 апреля 2020 года в столице Азербайджана Баку, состоится 24 сентября. Причины переноса даты проведения конгресса – колебание валютных курсов и распространение коронавирусной инфекции.

Место проведения Vademecum Pharm Day пока остается неизменным, но на всякий случай зарезервированы площадки и в Баку, и в Москве. Уже приобретенные билеты остаются действительны на вновь объявленную дату.

В сентябре мы ждем на Аптечном конгрессе около 200 делегатов – представителей аптечных сетей, фармдистрибьюторов, крупнейших фармпроизводителей, инвестиционных компаний и банков. Традиционно – без цензуры, запретных тем, ограничений и скучных аналитических докладов – участники поспорят о том, чем живет и куда движется коммерческий фармрынок.

Фото: Максим Новиков/Vademecum

vademec