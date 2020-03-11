Красноярское УФАС возбудило дело о сговоре в отношении четырех поставщиков медицинских масок

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю возбудило картельное дело в отношении четырех крупных поставщиков медицинских масок. По данным ведомства, компании вошли в сговор, в результате чего в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года цены на маски в Тыве и Хакасии выросли на 30–200%, в отдельных случаях торговая надбавка составила 600%. Попавшим под расследование дистрибьюторам в случае обвинительного вердикта грозит административный штраф. Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю возбудило картельное дело в отношении четырех крупных поставщиков медицинских масок. По данным ведомства, компании вошли в сговор, в результате чего в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года цены на маски в Тыве и Хакасии выросли на 30–200%, в отдельных случаях торговая надбавка составила 600%. Попавшим под расследование дистрибьюторам в случае обвинительного вердикта грозит административный штраф.

Как сообщили в УФАС, повышение оптовых отпускных цен группой поставщиков произошло «в отсутствие объективных причин». Ведомство посчитало действия поставщиков нарушением п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещающей картельные соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят к повышению цен, и возбудило в отношении них антимонопольное дело.

Дата рассмотрения дела, а также ущерб, нанесенный действиями неназванных поставщиков, не раскрываются. В региональном УФАС не смогли предоставить оперативный комментарий Vademecum.

В начале февраля 2020 года Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб». По версии ведомства, компании вошли в сговор и одновременно подняли отпускные цены для розничных предприятий в 1,5 раза.

ФАС выявила завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах страны на фоне распространения коронавируса. Наибольший рост на отдельные наименования отмечен в Ивановской (на 485%), Тамбовской (на 431%) областях, Республике Ингушетии (на 400%), Воронежской (на 400%), Нижегородской (на 374%), Мурманской (на 354%) и Московской (на 305%) областях. По данным службы, такое подорожание в первую очередь обусловлено ростом закупочных цен, еще в 24 регионах выявлены факты резкого повышения цен на средства защиты аптеками.

Повышенный спрос на маски возник на фоне сообщений о распространении коронавируса COVID-2019. По данным «Платформы ОФД», в период с 17 февраля по 8 марта 2020 года продажи медицинских масок выросли почти в четыре раза.

В начале марта 2020 года Правительство РФ ввело запрет на вывоз из страны ряда товаров, в числе которых различные маски и фильтры для них, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, бинты, вата, марля, медицинские и хирургические перчатки, халаты, дезинфицирующие средства, защитные очки, прочные бахилы. Эмбарго будет действовать до 1 июня 2020 года.

По состоянию на 11 марта заражение COVID-2019 зарегистрировано у 119,3 тысячи человек, выздоровели около 65 тысяч человек. Зафиксировано 4,2 тысячи случаев заболевания с летальным исходом. Подробнее – в мониторинге Vademecum.