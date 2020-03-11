Евгений Нифантьев заявился на конкурс «Лидеры России. Политика»

Владелец аптечной сети «Нео-Фарм» Евгений Нифантьев будет конкурировать почти с двумя тысячами кандидатов, чьи заявки, по состоянию на 11 марта, отобраны для голосования. Финал конкурса пройдет в мае 2020 года.

«Политика – это неотъемлемая часть нашей жизни, заблуждение думать, что от нас ничего не зависит. <…> Это опыт. Это обучение. Это среди прочего возможность донести свою позицию», – обосновал Нифантьев заявку на участие в конкурсе на своей странице в Facebook.

Проголосовать за кандидата можно на сайте конкурса, выбрав нужные регион и фамилию в списке претендентов. Для участия в голосовании необходимо быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

Победители конкурса получат право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Мастерской управления «Сенеж», разработанной Высшей школой государственного управления, под руководством персонального наставника из числа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.

Евгений Нифантьев в 2000 году основал и возглавил аптечную сеть «Нео-Фарм». В 2005-2006 годах работал начальником отдела лицензирования, надзора и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью управления Росздравнадзора по Москве и Московской области, затем вернулся к руководству аптечной сетью. Является председателем координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), членом Общественной палаты Москвы.

Нифантьев в 2019 году баллотировался как самовыдвиженец в Мосгордуму по избирательному округу №11, но уступил в борьбе за мандат коммунисту Николаю Зубрилину.

«Нео-Фарм» заняла 6-ю позицию в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2019 года с выручкой 21,2 млрд рублей.