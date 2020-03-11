Татьяна Яковлева стала первым заместителем главы ФМБА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правительственное распоряжение о назначении Татьяны Яковлевой первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). С июня 2018 года Яковлева занимала аналогичную должность в Минздраве РФ.

До этого в структуре ФМБА не было должности первого заместителя руководителя. В связи с этим Михаил Мишустин подписал специальное постановление. Согласно документу, у главы ФМБА может быть до семи заместителей, включая первого. Сейчас у Вероники Скворцовой пять заместителей – Татьяна Яковлева, Владимир Романов, Вячеслав Рогожников, Юлия Мирошникова и Ирина Фадеева (назначена в сентябре 2019 года).

В январе 2020 года возглавлявшая Минздрав Вероника Скворцова была назначена главой ФМБА, а руководитель агентства Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения РФ.

Вскоре после этого Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя главы ФМБА Андрея Середу и параллельно назначил Павла Пугачёва, бывшего замначальника Управления Администрации Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, заместителем министра здравоохранения РФ. В начале марта 2020 года пост замминистра здравоохранения покинул Сергей Краевой.

Также Михаил Мишустин определил, что теперь курировать ФМБА будет не вице-премьер Татьяна Голикова, а другой заместитель председателя правительства – Юрий Борисов.

Татьяна Яковлева в 1985 году окончила Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова по специальности «педиатрия», а также в 2001 году получила диплом Московского государственного социального университета по юриспруденции.

В 1999 году Яковлева стала депутатом Государственной думы 3-го созыва по Ивановскому одномандатному избирательному округу. Также работала зампредом Комитета Госдумы по охране здоровья и спорту, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Входила в состав межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье».

В июне 2012 года Татьяна Яковлева была назначена заместителем министра здравоохранения РФ, а в июне 2018 года стала первым заместителем.