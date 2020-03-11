Продажи медицинских масок в России увеличились в четыре раза

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел в России экспресс-анализ продаж медицинских масок и противовирусных препаратов в период с 17 февраля по 8 марта 2020 года, сравнив их с аналогичным периодом 2019 года. Продажи масок выросли почти в четыре раза. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел в России экспресс-анализ продаж медицинских масок и противовирусных препаратов в период с 17 февраля по 8 марта 2020 года, сравнив их с аналогичным периодом 2019 года. Продажи масок выросли почти в четыре раза.

«По медицинским маскам средний чек покупки составил 87 рублей, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж вырос в 3,8 раза», – отмечается в исследовании «Платформы ОФД».

Продажи рецептурных противовирусных препаратов прямого действия увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, а средний чек вырос на 10% и составил 460 рублей.

Объем продаж безрецептурных противовирусных препаратов, по данным «Платформы ОФД», увеличился на 16%, а средний чек на них поднялся на 14% и достиг 580 рублей.

«Платформа ОФД» является аккредитованным оператором фискальных данных. По информации ТАСС, компания ежедневно обрабатывает по 35–40 млн чеков с более 900 тысяч онлайн-касс.

В феврале 2020 года, после появления информации о повышении цен на медицинские маски в некоторых регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, в Минздраве РФ заявили, что ведомство рассматривает различные методы борьбы с ростом цен, в том числе фиксацию цен как экстренную меру. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале марта 2020 года.

Параллельно Санкт-Петербургское управление ФАС России возбудило дело в отношении четырех поставщиков медицинских масок – ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб». Ведомство обнаружило, что компании в течение месяца – с января по февраль 2020 года – почти одновременно подняли отпускные цены для розничных предприятий в 1,5 раза.

В начале марта 2020 года Правительство РФ ввело запрет на вывоз из страны ряда товаров, в числе которых различные маски и фильтры для них, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, бинты, вата, марля, медицинские и хирургические перчатки, халаты, дезинфицирующие средства, защитные очки, прочные бахилы. Эмбарго будет действовать до 1 июня 2020 года.

Повышенный спрос на маски возник на фоне сообщений о распространении коронавируса COVID-2019. По состоянию на 10 марта заболевание зарегистрировано у 115 тысяч человек, выздоровели около 65 тысячи человек. Зафиксировано более 4 тысяч случаев с летальным исходом. Подробнее – в мониторинге Vademecum.