Опубликован новый проверочный лист для контроля фармацевтической деятельности

Росздравнадзор представил проект ведомственного приказа «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении лицензионного контроля фармацевтической деятельности». Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 24 марта 2020 г.

Основной целью издания данного проекта приказа Росздравнадзора является утверждение исчерпывающего перечня вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки, и являющихся наиболее значимыми с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Реализация проекта приказа Росздравнадзора не потребует выделения финансовых средств из федерального бюджета.

gmpnews