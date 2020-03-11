В России разработан препарат для лечения офтальмологических осложнений при диабете

Исследователи Центра компетенций НТИ на базе Института биоорганической химии (ИБХ РАН) имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с коллегами из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова создали лекарственный препарат, предназначенный для лечения офтальмологических осложнений у больных сахарным диабетом, об этом сообщил заведующий лабораторией биофармацевтических технологий ИБХ РАН Роман Есипов.

Авторы исследования разработали препарат, который позволяет блокировать патологическое разрастание кровеносных сосудов, что в итоге способствует сохранению зрения.

«Патологическое разрастание кровеносных сосудов (ангиогенез) обусловлено повышенным содержанием эндотелиального фактора роста сосудов и препараты, применяемые в мире для лечения диабетической ретинопатии, нацелены как раз на блокировку этого фактора. Мы пошли другим путем: в организме человека присутствуют белки, которые являются природными ингибиторами ангиогенеза. В нашей работе были исследованы небольшие фрагменты этих белков, которые также эффективны, как полноразмерная структура. Относительно небольшой размер этих пептидов несомненно является большим плюсом для любого офтальмологического препарата», — сказал он.

Протестированные на животных пептиды были эффективны даже в очень низких дозировках, что в будущем может снизить стоимость лечения, считает исследователь.

«Наш препарат по результатам сравнительного анализа в рамках доклинических испытаний оказался так же эффективен, как и зарубежный препарат, используемый в качестве контроля. При этом наши пептиды не только останавливали процесс разрастания кровеносных сосудов в глазу, но и приводили к резорбции — сокращению уже существующих», — заключил ученый.

В настоящее время Центр компетенций НТИ ИБХ РАН проводит консультации по привлечению фармацевтической компании в качестве партнера для проведения клинических исследований с последующим выводом лекарственного препарата на рынок лекарств.

gmpnews