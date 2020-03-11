10 препаратов, которые могут достичь статуса блокбастера к 2025 году

Согласно данным аналитической компании GlobalData, из всех лекарственных средств, которые в настоящее время находятся на этапе предварительной регистрации и должны появиться на рынке в 2020 году, десять могут достичь статуса блокбастера в течение следующих шести лет.

Разработанный компаниями Amgen и Allergan биоаналог препарата Rituxan (rituximab, ритуксимаб), представленный на рынке компанией Roche, демонстрирует наибольший потенциал из всех проанализированных препаратов. По прогнозам, к 2025 году годовой объем продаж его может достигнуть почти 4 млрд долларов, что намного выше прогнозируемых продаж для других блокбастеров из этой группы. Анализ данных показывает, что в ближайшие шесть лет его ежегодные продажи могут принести 1–2 млрд долларов.

Валентина Гбурчик (Valentina Gburcik), доктор философии, старший директор подразделения по сердечно-сосудистым и метаболическим болезням, гендерному здоровью и цифровым технологиям GlobalData, комментирует:

Конкурентоспособные цены на биоподобный препарат помогут его более широкому применению, этот биоаналог «перетянет» значительную долю пациентов из огромного пространства, занимаемого сейчас Ритуксаном.

За исключением одного биоаналога, все остальные претенденты являются инновационными препаратами, которые охватывают несколько областей терапии – в основном онкология и центральная нервная система.

Согласно прогнозу фармацевтических аналитиков GlobalData, пул потенциальных блокбастеров для предварительной регистрации онкологии и гематологии включает инновационные препараты, предназначенные для лечения тройного негативного рака молочной железы, гемофилии А и различных типов лимфом. Все они являются биологическими препаратами с уникальным механизмом действия, включая генную терапию (Valoctocogene roxaparvovec от BioMarin) и клеточную иммунотерапию (Lisocabtagene maraleucel от Bristol-Myers Squibb).

Препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы доминируют в портфеле потенциальных блокбастеров, находящихся на стадии предрегистрации, четыре из десяти препаратов приходятся на данную область.

Гбурчик добавляет: «Высокая стоимость биологической онкологической и гематологической терапии в сочетании с большой неудовлетворенной потребностью в целевых группах пациентов будет способствовать росту доходов от продаж этих препаратов. В области заболеваний центральной нервной системы Ozanimod от Bristol-Myers Squibb и Zydis от Biohaven входят в достаточно большие и конкурентные пространства по рассеянному склерозу и мигрени, соответственно, где лекарства будут занимать значительную долю рынка, благодаря их дифференцированным профилям эффективности и безопасности. С другой стороны, Risisiplam от Roche и Fintepla от Zogenix, предназначенные для терапии атрофии мышц позвоночника и некоторых форм эпилепсии, соответственно, принадлежат к пространству редких заболеваний, где высокие неудовлетворенные потребности».

gmpnews