FDA предупредила семь компаний относительно неутвержденных продуктов против COVID-19

Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) направили письма с предупреждением семи компаниям о продаже продуктов, которые предлагаются потребителю как эффективные средства для борьбы с коронавирусом COVID-19. Эти продукты являются неутвержденными лекарственными средствами и представляют значительный риск для здоровья пациентов, а также нарушают федеральный законодательство. Данные предупреждающие письма стали первыми, выпущенными FDA для неутвержденных продуктов, предназначенных для предотвращения или лечения «новой болезни коронавируса 2019» (COVID-19).

«FDA считает продажу и продвижение поддельных продуктов для лечения COVID-19 угрозой для здоровья населения. У нас есть жесткая программа эпиднадзора, которая регулярно отслеживает онлайн-источники мошеннических продуктов в области здравоохранения, особенно во время такой серьезной проблемы для общественного здравоохранения, как эта», — сказал доктор медицинских наук, комиссар FDA Стивен М. Хан.

FDA и FTC совместно выпустили предупреждающие письма для компаний:

Vital Silver;

Quinessence Aromatherapy Ltd.;

Xephyr;

GuruNanda;

LLC, представленная под брендом N-Ergetics;

LLC

Vivify Holistic Clinic;

Herbal Amy LLC;

The Jim Bakker Show.

Продукты, упомянутые в этих предупреждающих письмах, — это чаи, эфирные масла, настойки и коллоидное серебро. FDA ранее уже предупреждало, что коллоидное серебро не является безопасным или эффективным для лечения каких-либо заболеваний или состояний.

FDA и FTC попросили компании дать ответы в течение 48 часов с описанием конкретных шагов, которые они предприняли для исправления нарушений. Компании, продающие продукты, сопровождаемые обманными утверждениями о способностях предотвращать, лечить или излечивать COVID-19, могут быть подвергнуты судебному преследованию, включая, помимо прочего, конфискацию или судебный запрет.

В настоящее время ещё нет ни вакцины, ни лекарства, одобренных для лечения или профилактики COVID-19. Разрабатываемые вакцины и препараты против COVID-19 находятся на ранних стадиях разработки/ исследований и еще не были полностью протестированы на безопасность или эффективность.

gmpnews