Вступает в силу Постановление, уточняющее понятие «устройство регистрации эмиссии»

11 марта 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым скорректирован ряд постановлений Правительства РФ, касающихся правил маркировки товаров.

Документом уточняется понятие «устройство регистрации эмиссии». Это техническое средство информационного обмена, предназначенное для получения кодов маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке товаров средствами идентификации. Оно выполняет функции технического средства проверки кода проверки, имеющего документ о соответствии требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации.

Устройства регистрации эмиссии поставляются производителям продукции бесплатно, за счет операторов национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». При этом получатель имеет право выбрать как удаленный облачный регистратор в Центре обработки данных оператора, так и стационарное оборудование, которое установят на его предприятии.

ИСТОЧНИК:ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

gmpnews