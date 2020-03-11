Эксперты прогнозируют рост цен на лекарства, но называют разные диапазоны роста

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%, такой прогноз дают эксперты. Больше всего, наряду с другими товарами, может вырасти в цене и фармацевтическая продукция.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что импортозамещение в России в целом состоялось, тем не менее проблемы есть, и достаточно серьезные. По его мнению, среди отраслей, которые не совсем справились с задачей импортозамещения, есть и фармацевтика.

Потому можно ожидать, что с последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10–15% на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия, — уверен Нарек Авакян.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать еще больше — до 30% по ряду позиций. Но такой рост, вероятно, будет неравномерным, так как у аптечных сетей и изготовителей запасы продукции разные: у некоторых до начала апреля, у других до конца года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов тоже заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля.

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП не должны дорожать ни при каких обстоятельствах», — сказал Белоусов.

«Но пока фатальных угроз нет», — добавил он.

gmpnews