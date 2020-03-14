Более 6 тысяч пользователей применили мобильное приложение с дополненной реальностью Rigla-AR

В начале марта более 6,6 тысячи пользователей применили мобильное приложение с дополненной реальностью Rigla-AR — разработку аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек»).

Бесплатное приложение доступно с середины января в Google Play и AppStore для владельцев смартфонов как на операционной системе Android, так и на IOS.

Приложение позволяет получить подробную информацию о свойствах товара аптечного ассортимента и способе его применения с помощью анимированного персонажа — сказочной феи. Для этого достаточно сканировать с помощью камеры мобильного телефона специальный QR-код на упаковке продукта или в рекламных материалах.

В приложении доступна информация о товарах для красоты и здоровья, в т.ч. косметических средствах Vichy, Clinic Way, Galénic, Puressentiel и проч.

С помощью программы пользователь может оформить выпуск виртуальной карты лояльности «пРИГЛАшаем», что исключает необходимость носить с собой пластиковую карту. Для клиентов, не имеющих карты лояльности, предусмотрена возможность бесплатно ее оформить. Программа «пРИГЛАшаем» основана на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки. Бонусами можно оплатить до половины суммы чека, эта доля может быть увеличена во время специальных акций.

Кроме этого предоставляется возможность проверить баланс баллов на карте «Ригла».

Планируется, что приложение будет совершенствоваться за счет расширения перечня товаров и нового функционала, в том числе увлекательных игр и квестов.

«Rigla-AR — прекрасный способ предоставить клиенту информацию о товаре в нестандартной игровой форме и вовлечь в процедуру выбора. Внедрение таких технологических решений позволяет превратить покупку в приключение, доставить удовольствие от процесса и подарить максимум впечатлений. Что особенно важно: подобные решения не только помогают бизнесу идти в ногу со временем, но и вдохновляют покупателя на новое отношение к себе и своему здоровью. Конечно же, в итоге растет и лояльность конечного потребителя как к самой аптечной сети, так и к продукции брендов», — пояснила директор по маркетингу аптечной сети «Ригла» Марина Лаговская.

Источник: ЦВ «Протек»

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