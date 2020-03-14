Сенаторы предложили перевести фармпроизводство в США

Конгрессмены, обеспокоенные потенциальным дефицитом лекарственных средств в связи со вспышкой коронавируса, оказывают давление на фармкомпании с тем, чтобы они переводили производство в США, пишет CNBC.

Так, сенаторы Марша Блэкберн и Боб Менендез предложили законопроект, предусматривающий инвестиции в размере 100 млн долл. в развитие производства лекарств в США.

Около 72% активных фармсубстанций (АФИ), применяемых американскими компаниями для производства лекарств, выпускаются за пределами США, из них 13% – в Китае, говорится в заявлении FDA. В результате американские фармкомпании становятся уязвимыми, если поставки АФИ будут нарушены.

Кроме того, FDA объявило о приостановке инспекций зарубежных предприятий, производящих АФИ и готовые лекарственные формы для американского рынка, что в свою очередь угрожает поставкам в США.

По словам руководителя FDA Стивена Хана, регулятор находится на постоянной связи со 180 компаниями, производящими лекарства и АФИ для США. Управление также контактирует с 63 производителями изделий медицинского назначения. По информации FDA, данных об их дефиците пока нет.

Марша Блэкберн и Боб Менендез не первые законодатели, предлагающие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

В начале марта конгрессмены Марк Покан и Майк Галлахер внесли на рассмотрение проект закона о безопасности цепочки поставок медикаментов, который в случае принятия давал бы FDA право поиска альтернативных источников поставок.

В 2019 году сенаторы Джон Гараменди и Вики Харцлер предложили Минобороны закупать лекарства и вакцины, произведенные исключительно в США.

Некоторые законодатели предлагают более жесткие меры, в частности, они требуют, чтобы информация о потенциальном дефиците тех или иных препаратов стала публичной. По существующему законодательству, FDA не обязано предоставлять такую информацию.

Неделей ранее Марк Покан обратился в ряд компаний, в т.ч. в AbbVie («ЭббВи»), Amgen («Амджен»), Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и Takeda («Такеда»), с просьбой предоставления информации о потенциальном дефиците их продукции. По данным CNBC, ни от одной компании ответа не поступило.

Илья Дугин

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