В Татарстане возбудили уголовное дело о сбыте незарегистрированных препаратов

В Татарстане заведено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

По версии следователей, летом 2019 года житель Казани привез из зарубежной командировки 30 упаковок двух видов лекарственных препаратов, показанных при лечении гепатита С. Шесть из них он оставил себе, а остальные попытался реализовать за 115 тыс. руб. Соответствующее объявление он опубликовал в соцсетях. На него откликнулись полицейские. Во время сделки мужчина был задержан. После выяснения обстоятельств его отпустили, взяв подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовная ответственность за обращение незарегистрированных ЛС предусмотрена при достижении планки в 100 тыс. руб. Санкция по статье включает принудительные работы на срок до пяти лет, дисквалификацию, штраф от 500 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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