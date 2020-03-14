IHerb проиграл кассацию о блокировке мобильных фирменных приложений

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу маркетплейса iHerb на решение Ульяновского областного суда, постановившего удалить фирменное приложение интернет-площадки из магазинов мобильных приложений в России 12 марта. Суд отказал iHerb в удовлетворении жалобы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Кассационная жалоба поступила на рассмотрение 30 января, после принятия Ульяновским областным судом решения удовлетворить требования прокурора Засвияжского района г. Ульяновска в полном объеме и обязать iHerb удалить мобильные приложения.

По данным Засвияжской районной прокуратуры в продукции iHerb «содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов».

Судебные разбирательства длятся уже больше года. Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривалось два иска против iHerb.

Первый иск касался требования блокировки сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим законодательством. В январе 2019 года суд постановил признать информацию о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению. iHerb закрыл доступ к заказу этих продуктов для России.

Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb. Решение суда представители iHerb оспорили. Интернет-магазин иск выиграл, Засвияжской прокуратуры отклонил Ульяновский суд первой инстанции. Но прокуратура подала на апелляцию, которую на этот раз областной суд удовлетворил.

Кассационная жалоба на это решение – очередная судебная инстанция, куда обратился iHerb. «Жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщили «ФВ» в пресс-службе Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Решение кассационного суда подтверждает сделанные предыдущими инстанциями выводы, сказал «фв» исполнительный директор СРО БАД к пище Александр Жестков. «В своем решении апелляционный суд приходит к заключению, что маркетплейс поставляет в Россию незарегистрированные продукты, которые содержат запрещённые вещества, в том числе подпадающие под действие статьи 234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта». Очередная судебная инстанция подтвердила эти выводы», — заявил он.

Жестков предполагает, что ответчик через рассмотрение дела в судах разных инстанций пытается затянуть исполнение решения суда.

«На мой взгляд, ни в одном судебном заседании интернет магазин не предоставил подтверждение легальности своих продуктов а так же их безопасности как это принято в соответсвии с российским законодательством», — подытожил Жестков.

Оксана Баранова

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