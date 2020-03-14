В США возник дефицит лабораторных материалов для тестирования на коронавирус

По данным администрации Трампа, государственные лаборатории на всей территории США протестировали более 5 тыс. человек на наличие коронавирусной инфекции, сообщает Politico со ссылкой на Министерство здравоохранения Калифорнии и агентство AP.

Увеличивающийся дефицит лабораторных материалов угрожает задержками в получении результатов тестирования. В результате может быть существенно недооценено количество инфицированных граждан США.

Из-за медленных темпов тестирования на коронавирус система здравоохранения не может реагировать своевременно. Недавно проявилась неспособность системы готовить образцы для тестирования, что делает срок получения результатов непредсказуемым.

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Роберт Редфилд не уверен , что лаборатории в США имеют необходимый запас реагентов, используемых для извлечения генетического материала (РНК) из любого вируса в образце материала пациента. Эта процедура критически важна для тестирования на коронавирус.

Растущий дефицит наборов для извлечения РНК вирусов стал серьезной проблемой для лабораторий США в последнее время. Они стремились внедрить широкомасштабное тестирование на коронавирус в течение семи недель после выявления первого инфицированного в стране. Эпидемиологи и чиновники системы здравоохранения говорят о том, что задержка в развертывании системы тестирования уже исказила данные о реальном масштабе вспышки коронавируса в США и подорвала усилия, предпринимаемые для ее ограничения.

При продолжающемся дефиците тест-систем риск срыва тестирования огромен, считает Майкл Майна, содиректор отделения молекулярной диагностики Объединенного бостонского медицинского центра (Brigham and Women’s Hospital).

Компания Qiagen («Куайаджен»), крупнейший поставщик тест-систем, подтвердила отсутствие данного товара в наличии из-за резко увеличившихся за последние несколько недель объемов тестирования.

Татьяна Кублицкая

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