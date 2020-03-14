Российский производитель презервативов Hasico ушел с рынка

Роскачество провело исследование презервативов, закупленных в российских магазинах. Первое место заняли отечественные Hasico. Компания ООО «Хасико-Фарм» прекратила производство в период составления рейтинга, написано в исследовании. По данным Роскачества, производитель не выдержал конкуренции и ушел с рынка.

Рейтинг самых качественных и безопасных презервативов опубликован на сайте организации. Среди критериев оценки контрацептивов: достоверность маркировки, санитарно-гигиенические показатели, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, качество.

Для подготовки рейтинга Роскачество закупило в российских магазинах презервативы из натурального латекса 17 торговых марок. Организация провела анализ 13 производителей из 8 стран: Великобритания (Ganzo, Duett), Таиланд («Гусарские», Okamoto, Contex), Китай («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германия (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индия (In Time), Россия («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзия (Viva).

В ТОР5 рейтинга вошли бренды: Hasico (российский), Okamoto, In Time, Torex (также отечественный) и Visit. Вся пятерка получила общий рейтинг 4 звезды из 5. Durex и Contex заняли 11-е и 17-е места соответственно.

В пяти из 17 торговых марок обнаружены превышаюшие требования безопасности значения цинка и изопропанола. речь идет о брендах «Страсть» (13-е место),«Гусарские» (14-е место), «Гороскоп любви» (15-е место), «Гладиатор» (16-е место), Contex (17-е место).

Информация о выявленных нарушениях передана в контрольно-надзорные органы, сообщило Роскачество.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik