Депутаты удивлены флешмобом аптек против законопроекта по реформированию рынка

Авторы законопроекта по реформированию аптечного рынка удивлены возмущением представителей бизнеса, которые запустили флешмоб в социальных сетях. Об этом «ФВ» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Фармсообщество запустило в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассниках» флешмоб против поправок в ФЗ № 61, которые ограничивают размер маркетинговых бонусов и долей аптечных сетей. Они постят под хештегами #фармединство, #аптекиэтомы в соцсетях прогнозы, к чему приведет жесткое регулирование рынка. И требуют допуска к обсуждению законопроекта, который кардинально меняет правила игры в сфере.

«Без какого-то обсуждения с фармацевтическим сообществом продвигаются изменения в ФЗ №61 об обращении лекарственных средств, существенно ограничивающие наши права», — жалуются организаторы флешмоба. Принятие поправок приведут к повышению цен и дефициту лекарств, сокращению аптек и рабочих мест, уверены они.

Петров заявил «ФВ», что в Госдуме внимательно следят за флешмобом. Возмущение фармсообщества его удивляет, сказал он.

«Мы выступаем за баланс интересов между производителями и аптечными сетями. Но приоритет – максимально справедливая цена на лекарства. Сейчас она несправедлива. Это мнение населения. К нам поступают тысячи запросов по поводу завышения цен на лекарства», — сказал Петров.

Бурная реакция сообщества вызывает удивление у всех депутатов, указал Петров. Сообщество, по его мнению, знает, какие стадии должен пройти законопроект. Одна из них – общественное обсуждение. «Еще не обсудили, но уже осуждают. Мы видим митинговое настроение представителей аптечного бизнеса, но митинг недопустим. Против кого митингуют? Против населения? Пусть задумаются», — сказал Петров.

Депутат заявил, что готов обсуждать поправки с представителями крупнейших аптечных сетей, пациентским сообществом. Это дело не одной недели, а нескольких месяцев, подчеркнул он.

Собеседник «ФВ» в крупной аптечной сети рассказал, что бизнес попросили подождать с резкой публичной критикой законопроекта до его принятия в первом чтении.

Оксана Баранова

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