УФАС выявило очередной картель на рынке медицинских масок в Удмуртии

Удмуртское УФАС завело административное дело о заключении картеля на рынке медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мониторинга цен на маски сотрудники УФАС обнаружили, что организации, работающие на территории республики под брендом «Планета здоровья» (ООО «ЛЕСК», ООО «РЕТ» и ООО «Нытва – Фарм») установили и поддерживают стоимость на вышеназванный товар на уровне 22 рублей за штуку (при средней по региону — около 10 руб.).

По мнению специалистов УФАС, в действиях юрлиц содержатся признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (картель с целью поддержания цен на товарном рынке). Заведено административное дело.

Получить комментарии в подозреваемых в сговоре компаниях оперативно не удалось.

В начале марта представители удмуртского отделения ОНФ установили, что лишь в 5 аптеках из 25, проверенных активистами, можно было приобрести медицинские маски. При этом в государственных аптеках их продают не более 10 штук в одни руки. В пресс-релизе УФАС сказано о «достаточном количестве запасов масок, необходимых в условиях эпидемиологической обстановки».

Ранее аналогичные картельные дела на рынке медицинских масок были заведены в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Екатерина Погонцева

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