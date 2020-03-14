Компания Servier представила отчет за 2018/2019 финансовый год

Продажи

Объем продаж в 2018/2019 финансовом году составил 4,615 млрд евро, что превысило показатели прошлого года на 10,5%1, следует из отчета. В процентном соотношении 70% консолидированных продаж (3,232 млрд евро) пришлось на продажи оригинальных лекарственных препаратов2, а 30% (1,383 млрд евро) — на продажи дженериков. Показатели операционной прибыли снизились на 34,2%, до 202 млн евро. В компании связывают это с приобретением новых лекарственных препаратов пэгаспаргаза3 и липосомальный иринотекан4, а также с инвестициями в открытие филиала Servier в Бостоне, США. Отмечается также, что в течение финансового года курсы обмена валют имели меньшее влияние на объем продаж (-22 млн евро) по сравнению с предыдущим годом (-160 млн евро).

«Результаты 2018/2019 финансового года превзошли целевые показатели, — прокомментировал Доминик Брисси, старший исполнительный вице-президент по финансам и информационным системам группы Servier. — Рост наших результатов был обусловлен ростом продаж оригинальных препаратов, особенно в Китае, России и Бразилии, а в области онкологии — продажами препарата пэгаспарагазы, в частности, в США. Рост продаж дженериков на 7,5% также внес существенный вклад в наши итоговые показатели».

Ключевые показатели (на 30 сентября 2019 года)

(в млн евро) 2017/18 2018/19 Рост (фиксированные курсы валют) Рост (реальные курсы валют) % от продаж Общий объем продаж группы Servier 4,176 4,615 11,1% 10,5% 100% Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов 2,890 3,232 12,3% 11,8% 70% Объем продаж дженериков 1,286 1,383 8,4% 7,5% 30% Операционная прибыль 307 202 — 34,2% 4,4% Показатель EBITDA 488 518 — 6,2% 11,2%

Продажи оригинальных препаратов

В 2018/2019 году объем продаж оригинальных лекарственных препаратов составил 3,232 млрд евро, продемонстрировав рост на 11,8%. Это стало возможным благодаря увеличению объема продаж в упаковках на 4,4%, что позволило компенсировать потери от колебания цен на препараты и истечения срока действия ряда патентов.

Кардиология

Объем продаж препаратов в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний составил 2,4 млрд евро (53% от общего объема продаж группы), компания занимает 2-е место в Европе и 6-е место в мире5. «Группа Servier планирует и дальше устойчиво развиваться в этом направлении, в частности возлагая серьезные надежды на новый препарат омекамтив6, который на данный момент находится в III фазе клинических исследований, а также на новые фиксированные комбинации», — указывается в отчете.

Онкология

Объем продаж в области онкологии (578 млн евро) увеличился на 120% благодаря росту продаж двух оригинальных лекарственных препаратов (пэгаспаргаза и липосомальный иринотекан), а также росту продаж биосимиляров. Препарат трифлуридин/типирацил7 также продемонстрировал рост в 15,5%.

В 2019 году группа зарегистрировала в Европе новое показание для применения препарата трифлуридин/типирацил, в США запущен препарат каласпаргаза пегол, а также приобретены права на пиксантрон по всему миру8.

Дженерики

Дженерики производятся четырьмя подразделениями Servier во Франции, Восточной Европе, Бразилии и Нигерии. На сегодняшний день компания имеет в портфеле 1500 дженериков, применяемых для терапии широкого спектра заболеваний.

Объем продаж дженериков составил 1,383 млрд евро (+7,5%). Это направление деятельности компании «продолжает динамично развиваться и диверсифицироваться, в частности, в области безрецептурных препаратов9 и биосимиляров10», отмечают в Servier.

В 2018/2019 году объем продаж биосимиляров увеличился на 42%, 11,8% из которых приходится на продажи препаратов Biogaran во Франции.

За отчетный период компания Biogaran вывела на рынок 59 новых лекарственных препаратов.

Международный уровень

Объем продаж Servier на международных рынках достиг 3,580 млрд евро, что составляет 78% консолидированного объема продаж.

При этом в 11 странах, где более половины приходится на страны ЕС, объем продаж составил более 100 млн евро.

Первое и второе места по объему продаж занимают филиалы Servier в Китае (440 млн евро, рост 20%) и России (376 млн евро, рост 6%). Также отмечается, что филиал в США стал 4-м по объему продаж группы и отметил первый год своей работы.

На сегодня 9 из 10 упаковок оригинальных лекарственных препаратов Servier продаются за пределами Франции. Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов и дженериков во Франции в 2018/2019 году составил 1,035 млрд евро (22% консолидированных продаж).

За отчетный период вклад Servier в экономическое развитие Франции составил 128 млн евро (за исключением стратегического партнерства).

Научные исследования и разработки: инновационные решения для удовлетворения потребностей пациентов

Servier ведет свою исследовательскую деятельность в областях с высокой потребностью в современных терапевтических решениях: сердечно-сосудистые, иммуновоспалительные, нейродегенеративные и онкологические заболевания, диабет, сообщается в отчете. Группа ежегодно направляет до четверти своего оборота (за исключением дженериков) в научные исследования и разработки, а также «придерживается политики открытых инноваций». Более 80% научно-исследовательской деятельности Servier реализуется в партнерстве.

В 2018/2019 финансовом году компания выделяет несколько «значительных достижений в ряде исследовательских проектов»:

Запуск пяти клинических исследований в области онкологии: В области гематологии: Bcl-2 (совместно с Novartis); комбинация Mcl-1/ BH3-миметик (совместно с Novartis); исследование фазы I UCART 19 / ALLO-501 (с Allogene Therapeutics и Cellectis); исследование фазы I CAR-Ts (совместно с Precision BioSciences) В области солидных опухолей: исследование фазы III препарата трифлуридин/типирацил.

Завершение набора пациентов для глобального клинического исследования фазы II ROCCELLA в партнерстве с Galapagos.

Запуск консорциума IMI IMMUcan в иммуноонкологии.

«В 2018/19 году мы усилили наш R&D портфель, сделав ставку на ключевые программы, в частности, в области онкологии, и подписав договор о новом стратегическом партнерстве, — заявил исполнительный вице-президент по научным исследованиям и разработке новых продуктов группы Servier Клод Бертран. — Реализация нашей стратегии открытых инноваций и ускорение трансформации нашей научно-исследовательской деятельности остаются основными целями для усиления нашего портфеля и обеспечения пациентов инновационными лекарственными препаратами. Новый исследовательский институт Servier в Париж-Сакле, который готовится к открытию в 2022 году, станет ярким примером реализации инновационной стратегии компании и воплотит ее видение развития современной науки».

Стратегия развития портфеля и исследовательские программы

В активе группы многообещающий портфель разработок — 30 препаратов-кандидатов и 32 научно-исследовательских проекта. В клиническом исследовании фазы III находятся две молекулы:

омекамтив, разработка в рамках сотрудничества между Amgen и Cytokinetics при финансовой и стратегической поддержке Servier;

буметанид, совместная разработка с Neurochlore.

Онкология как приоритет

Для удовлетворения потребностей пациентов в новых терапевтических решениях Servier серьезно пересмотрела свою стратегию, сделав значимый акцент на исследованиях в области онкологии. Для этого группа поддерживает и развивает научно-исследовательские программы и проекты, расширяет число партнерских соглашений, а также активно инвестирует в исследования и разработки в этой области. Так, в 2018/2019 году инвестиции в онкологическое направление составили 36% бюджета научно-исследовательской деятельности, с потенциалом роста до 50%. Сегодня этот подход привел к появлению шести новых лекарственных препаратов, 12 препаратов-кандидатов на стадии клинических исследований, 17 партнерских исследовательских проектов, в первую очередь ориентированных на терапию по восстановлению запрограммированной гибели раковых клеток (апоптоза) и активизацию иммунной системы (иммуноонкология), находятся на стадии реализации.

Сотрудничество и партнерство

Для ускорения процесса разработки и вывода новых молекул и удовлетворения растущих потребностей пациентов и врачей в современных терапевтических решениях Servier внедряет политику открытых инноваций через развитие сотрудничества с партнерами по всему миру, в том числе с ведущими академическими институтами и научными учреждениями, лабораториями, биотехнологическими компаниями и стартапами.

Так, в 2018/2019 году группа подписала 8 новых договоров о сотрудничестве в области исследований и разработок с ведущими научными институтами (во Франции, Соединенном Королевстве и США), биотехнологическими лабораториями и фармацевтическими компаниями, в результате чего на сегодняшний день Servier имеет порядка 45 стратегических партнерств.

Такой подход на основе программ сотрудничества внедрен Servier и в глобальные международные научно-исследовательские проекты в области CAR-T технологий с Инновационной Медицинской Инициативой (ИМИ), и в программы в области лечения хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ) в качестве члена Инициативы по программам ускоренного доступа. С 2017 года Servier также участвует в Стратегических форумах по педиатрии (Paediatric Strategy Forums), организованных ACCELERATE совместно с Европейским медицинским агентством (EMA) с фокусом на онкологические заболевания у детей и подростков.

На пути к новой модели научных исследований для ускорения инноваций

Servier работает над оптимизацией своей модели научных исследований и разработок с целью укрепления портфеля препаратов-кандидатов.

Строительство научно-исследовательского института Servier Париж-Сакле, который будет, в том числе, включать «инкубатор стартапов», «отражает стремление группы сформировать более открытый и гибкий подход к поиску инноваций».

Это также способ капитализации преимуществ цифровых технологий и их интеграции на всех уровнях научно-исследовательской деятельности группы. Сочетая передовые технологии обработки данных и опыт Servier в этом направлении, исследовательские группы смогут ускорить циклы итераций и идентификацию потенциальных молекул. Цифровые технологии также позволят разрабатывать комплексные решения, сочетающие терапию и персонализированные решения для пациентов.

«Наконец, фокус на раннем научном поиске и проведении трансляционных исследований в поддержку терапевтических инноваций, а также внедрение проектов, ориентированных на приоритетные потребности пациентов, — неотъемлемые составляющие эволюции модели научно-исследовательской деятельности группы», — подчеркивается в отчете.

Перспективы 2019/2020

Стратегия Servier ориентирована на сохранение положительной динамики роста на международных рынках, в частности, за счет развития онкологического портфеля, а также приобретения новых препаратов для дальнейшего укрепления позиций на рынке США.

В рамках политики открытых инноваций группа акцентирует внимание на стратегических партнерствах для укрепления и развития своего портфеля и реализации ключевых направлений.

Промышленная модель «будет постоянно адаптироваться к эволюции портфеля лекарственных препаратов, к новым вызовам и ожиданиям рынка».

Группа будет «системно развивать и расширять стратегию своего цифрового присутствия».

Servier «по-прежнему всецело привержена стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО)», в частности ставя перед собой цель минимизировать выбросы CO2 на 25% к 2030 году.

«Вся наша деятельность, в том числе подтвержденная результатами за 2018/19 год и портфелем научных исследований и разработок, реализуется в строгом соответствии со стратегическим планом развития компании, направленным на поддержку терапевтического прогресса для удовлетворения потребностей пациентов», — подытожил президент Servier Оливье Лоро.

1. На основании реального обменного курса.

2. Торговая марка: лекарственные средства, рекламируемые и распространяемые Servier; непатентованные лекарственные средства: лекарства, рекламируемые и распространяемые Biogaran, Egis, Pharlab и Swipha, дочерними компаниями группы Servier.

3. Servier владеет международными правами на пэгаспаргазу.

4. Servier является правообладателем на липосомальный иринотекан, за исключением США и Тайваня.

5. Источник: IQVIA, Аналитическая ссылка – MAT Q3-2019: 74 платежа.

6. Omecamtiv mercarbil разрабатывается в рамках сотрудничества между Amgen и Cytokinetics при финансовой и стратегической поддержке Servier.

7. Препарат трифлуридин/ типирацил был открыт и разработан компанией Taiho Pharmaceutical. В июне 2015 года Servier и Taiho Pharmaceutical подписали эксклюзивный лицензионный договор на совместную разработку и выпуск препарата трифлуридин/типирацил в Европе и других странах, за исключением США, Канады, Мексики и Азии.

8. 1 октября 2019 года Servier и CTI Biopharma финализировали контракт по активам, который передает глобальные права на препарат пиксантрон компании Servier.

9. Лекарства, которые находятся в свободном доступе для продажи, также называемые безрецептурными препаратами или лекарствами, продаваемыми без рецепта, являются лекарствами, которые могут быть проданы без рецепта специалистами в области здравоохранения.

10. Лекарства, которые приравниваются к биологическим препаратам, так называемому эталонному бренду, патент на которые становится достоянием общественности.

Источник: Servier

pharmvestnik