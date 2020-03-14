Заразившихся коронавирусом американских военных будут лечить препаратом remdesivir

Вооруженные силы США заключили соглашение с компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), по условиям которого экспериментальный препарат remdesivir будет исследоваться на военнослужащих, заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает Washington Examiner.

Управление по медицинским исследованиям и разработкам Армии США разрешило компании тестировать remdesivir на военнослужащих для лечения COVID-19. Американский регулятор одобрил клинические исследования (КИ) remdesivir в феврале текущего года.

Gilead Sciences разработала remdesivir для лечения лихорадки Эбола, но препарат был признан неэффективным. Позднее он показал положительные результаты при лечении коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) завершил КИ препарата. Два исследования проходят в Китае.

Бригадный генерал Майкл Тэлли высказал уверенность в успехе разработок лекарств и вакцин против нового коронавируса.

По мнению бригадного генерала ВВС США Пола Фридрихса, препараты для лечения новой коронавирусной инфекции появятся раньше, чем вакцина.

Оборонная промышленность США работает над созданием вакцины для неинфицированных. Научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолта Рида и Управление по медицинским исследованиям и разработкам Армии США уже приступили к доклиническим исследованиям.

По состоянию на 12 марта, коронавирус диагностирован по меньшей мере у 10 американских военнослужащих.

Илья Дугин

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