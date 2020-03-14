Пензенская аптечная сеть «Фармация» запустила производство марлевых масок

Столкнувшись с дефицитом медицинских масок у поставщиков, пензенское АО «Фармация» (ГК «Биотэк») наладило собственное производство четырехслойных гигиенических нестерильных марлевых масок.

12 марта компания получает сертификат соответствия и запускает товар в продажу. Об этом «ФВ» сообщил директор АО Антон Колосков.

Для работы пригласили бывших сотрудниц, которые в советское время шили маски, колпаки, халаты, а сейчас находятся на пенсии.

«Мы связались с ними, объяснили ситуацию, и они откликнулись на наше предложение выйти на работу. Закупили швейные машинки, медицинскую марлю», – рассказал Колосков.

Каждая из трех сотрудниц шьет в день порядка 500 масок. «Фармация» готова расширить производство и принять дополнительный персонал. Маски будут продаваться через собственную аптечную сеть (140 точек).

2 марта во время совещания в Правительстве Пензенской области министр здравоохранения региона Александр Никишин доложил губернатору Ивану Белозерцеву, что в лечебных учреждениях также приступили к пошиву масок.

«Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день проглаживать ее утюгом, это эквивалентно тем медицинским маскам, которые мы покупаем в аптеках», – резюмировал Никишин.

Екатерина Погонцева

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