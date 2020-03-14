Коронавирус негативно повлиял на клинические исследования некоторых компаний

Аналитики компании RBC Capital Markets предупреждают, что COVID-19 может отрицательно повлиять на продолжающиеся клинические исследования III фазы ряда биотехнологических компаний, сообщает FierceBiotech.

В частности, связанные с вирусом страхи могут отразиться на наборе субъектов в КИ. Это может замедлить разработку лекарственных препаратов (ЛП), что представляется аналитиком значимым, хотя и преходящим риском для всего фармсектора.

Особую угрозу вирус представляет для КИ I фазы, в которых обычно участвуют здоровые добровольцы. Вполне вероятно, отмечают аналитики, что эти люди не захотят находиться в медицинских учреждениях или в условиях стационара во время вспышки вируса.

Аналитики также предвидят возможное ограничение ресурсов на проведение КИ в связи с распространением коронавируса.

Особенно сильно COVID-19 может повлиять на продолжающиеся КИ в клинических центрах таких стран, как Китай или Италия, где число заразившихся особенно велико. Ограничения на передвижения или само заболевание могут снизить комплаентность пациентов и уменьшить возможности для их последующего наблюдения.

Аналитики отмечают, что негативное влияние COVID-19 уже проявилось в ряде ключевых КИ, проводимых в Италии, Китае и/или Южной Корее.

Это относится к проводимому компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») в партнерстве с Galapagos («Галапагос») КИ III фазы экспериментального препарата GLPG1690 при идиопатическом легочном фиброзе и КИ II фазы по терапии системного склероза. Вирус затронул также КИ III фазы REGENERATE компании Intercept («Интерсепт») по терапии неалкогольного стеатогепатита и КИ III фазы компании Corbus («Корбус») по препарату lenabasum при системном склерозе и дерматомиозите.

Татьяна Кублицкая

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