Профильный комитет Госдумы одобрил ограничение роста цен на лекарства во время эпидемий

Законопроект о сдерживании цен на лекарства во время эпидемий будет рассмотрен в первом чтении 17 марта. Сейчас в документе предлагается ограничивать только розничные цены, но ко второму чтению депутаты подготовят поправки о контроле и оптовых цен.

Комитет Госдумы по охране здоровья 11 марта одобрил поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан» об установлении предельно допустимых цен на лекарственные препараты и медицинские изделия по время чрезвычайных ситуаций. По мнению депутатов, эта норма обеспечит их доступность во время эпидемий. В первом чтении законопроект рассмотрят 17 марта.

Ограничить не только розничные цены в аптеках, но и оптовые – для дистрибьюторов и производителей — предложил первый заместитель председателя Комитета Сергей Натаров. С этим согласился представитель ФАС, который был на совещании. «Надо регулировать всю цепочку поставок, если не контролировать цены производителей и оптовиков, будет давление на аптеки, лекарства пропадут с полок», — считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пообещал, что поправки о регулировании оптовых цен на лекарства будут рассмотрены ко второму чтению.

Законопроект о поправках в ст. 60 ФЗ-61 и ст. 38 ФЗ-323 внесен в Госдуму 3 марта. Он даст правительству право при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционного заболевания, а также в случае, если в течение 30 календарных дней цены на лекарства не из перечня ЖНВЛП вырастут более чем на 30%, установить для них предельную стоимость на срок не более 90 дней.

Елена Калиновская

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